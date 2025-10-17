Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Obwohl Asphaltschindel-Dachsysteme überproportional zum Markt für Renovierungen und Modernisierungen von Wohngebäuden beitrügen und damit weniger konjunkturabhängig als das Neubaugeschäft seien, hätten Bedenken wegen neuer Kapazitätserweiterungen die Anleger verunsichert, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er halte diese Sorgen aber für übertrieben und glaube an weiter stabile Margen des Baustoffkonzerns in diesem Bereich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

