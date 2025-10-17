DAX 24.105 +1,2%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,13 +1,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.086 +2,0%Euro 1,1665 +0,0%Öl 61,05 -0,5%Gold 4.262 +0,3%
Saint-Gobain Aktie

90,32 EUR +0,32 EUR +0,36 %
STU
89,86 EUR -1,08 EUR -1,19 %
GVIE
Marktkap. 44,38 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

11:31 Uhr
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
90,32 EUR 0,32 EUR 0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Obwohl Asphaltschindel-Dachsysteme überproportional zum Markt für Renovierungen und Modernisierungen von Wohngebäuden beitrügen und damit weniger konjunkturabhängig als das Neubaugeschäft seien, hätten Bedenken wegen neuer Kapazitätserweiterungen die Anleger verunsichert, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er halte diese Sorgen aber für übertrieben und glaube an weiter stabile Margen des Baustoffkonzerns in diesem Bereich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

