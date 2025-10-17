Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 44,38 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Obwohl Asphaltschindel-Dachsysteme überproportional zum Markt für Renovierungen und Modernisierungen von Wohngebäuden beitrügen und damit weniger konjunkturabhängig als das Neubaugeschäft seien, hätten Bedenken wegen neuer Kapazitätserweiterungen die Anleger verunsichert, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er halte diese Sorgen aber für übertrieben und glaube an weiter stabile Margen des Baustoffkonzerns in diesem Bereich./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
141,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,86 €
|Abst. Kursziel*:
57,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,22%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
