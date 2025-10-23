Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 44,45 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Saint-Gobain auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffesektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
89,42 €
|Abst. Kursziel*:
11,83%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
89,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|12:21
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets