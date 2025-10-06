Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 46,77 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Finanzziele des Baustoffkonzerns, die als realistisch angesehen worden seien, halte er den neuen Ausblick bis zum Jahr 2030 für eindeutig positiv, schrieb Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten Jahren sehe er deshalb für die Aktie in den kommenden Jahren weiteres Aufwärtspotenzial./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
91,82 €
|Abst. Kursziel*:
19,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
