Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

10:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Finanzziele des Baustoffkonzerns, die als realistisch angesehen worden seien, halte er den neuen Ausblick bis zum Jahr 2030 für eindeutig positiv, schrieb Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten Jahren sehe er deshalb für die Aktie in den kommenden Jahren weiteres Aufwärtspotenzial./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

