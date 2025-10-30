ING-Aktie springt an. Mehr Zuversicht trotz Gewinnrückgang - Aktienrückkauf
Die niederländische Großbank ING wird trotz eines Gewinnrückgangs im Sommer optimistischer.
Werte in diesem Artikel
So soll die Eigenkapitalrendite jetzt mehr als 12,5 Prozent erreichen, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Zudem erwartet ING-Chef Steven van Rijswijk jetzt Erträge von etwa 22,8 Milliarden Euro und damit etwa 200 Millionen mehr als bislang gedacht.
Zugleich sollen die Kosten am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 12,5 bis 12,7 Milliarden Euro liegen. Unterdessen will das Geldhaus für 1,1 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.
Im dritten Quartal sanken die Erträge der Bank im Jahresvergleich jedoch leicht auf 5,9 Milliarden Euro. Weil die Betriebskosten um fast vier Prozent stiegen, schrumpfte der Überschuss um rund fünf Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.
An der EURONEXT steigt die ING-Aktie zeitweise 3,58 Prozent auf 21,69 Euro.
/stw/zb/stk
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
