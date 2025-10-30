DAX24.072 -0,2%Est505.680 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.744 -0,1%Euro1,1609 ±0,0%Öl64,53 -0,6%Gold3.979 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Beteiligung

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

30.10.25 11:26 Uhr
UniCredit-Aktie tiefer: 30% von Alpha Bank gesichert - Was das bedeutet | finanzen.net

Die italienische Großbank UniCredit baut parallel zum Ringen um die Commerzbank ihre Beteiligung an der griechischen Alpha Bank aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,00 EUR -0,19 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
62,93 EUR -0,35 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach der notwendigen Genehmigung der Europäischen Zentralbank habe sie sich über weitere Finanzinstrumente einen Anteil von insgesamt 29,5 Prozent gesichert, teilte das Mailänder Geldhaus am Donnerstag mit. Davon halte sie 9,8 Prozent in Aktien; den Rest über Finanzinstrumente. Die EZB habe einer Beteiligung von bis zu 29,9 Prozent zugestimmt.

Wer­bung

Damit liegen die tatsächlichen und mittelbaren Beteiligungen der UniCredit an Commerzbank und Alpha Bank etwa gleichauf. Die Italiener hielten zuletzt gut 26 Prozent der Commerzbank-Anteile. Zusammen mit Finanzinstrumenten kommen sie auf 29,35 Prozent. Ab einem Anteil von 30 Prozent müsste UniCredit-Chef Andrea Orcel nach deutschem Recht ein Übernahmeangebot für die restlichen Commerzbank-Anteile vorlegen. Die Führung des Frankfurter Geldhauses, der Betriebsrat und die Bundesregierung als zweitgrößter Aktionär stemmen sich gegen die Übernahmepläne.

Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,9 Prozent tiefer bei 63,10 Euro.

/stw/mis/zb

MAILAND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alpha Bank A.E.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alpha Bank A.E.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen