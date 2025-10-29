Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 355,10 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 355,10 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 354,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 355,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.745 Stück gehandelt.
Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 6,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.
Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,43 EUR je Allianz-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
