Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
So entwickelt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roten Vorzeichen

29.10.25 09:22 Uhr

29.10.25 09:22 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 355,00 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 355,00 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 354,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 355,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.592 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,13 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,80 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 361,43 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,09 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,83 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

