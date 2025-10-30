ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter
Werte in diesem Artikel
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING (ING Group) wird trotz eines Gewinnrückgangs im Sommer optimistischer. So soll die Eigenkapitalrendite jetzt mehr als 12,5 Prozent erreichen, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Zudem erwartet ING-Chef Steven van Rijswijk jetzt Erträge von etwa 22,8 Milliarden Euro und damit etwa 200 Millionen mehr als bislang gedacht.
Zugleich sollen die Kosten am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 12,5 bis 12,7 Milliarden Euro liegen. Unterdessen will das Geldhaus für 1,1 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen und Mitte Januar 2026 weitere 500 Millionen Euro als Sonderdividende an die Anteilseigner auszahlen.
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: An der Börse in Amsterdam legte die ING-Aktie bis zur Mittagszeit um rund fünf Prozent auf 21,965 Euro zu und war zugleich Spitzenreiter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50.
Branchenexpertin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC zeigte sich von den Quartalszahlen positiv überrascht. Die angehobene Jahresprognose liege jedoch nah an der durchschnittlichen Erwartung am Markt. Die Kapitalauszahlung sei im Gesamtpaket eine positive Überraschung. Der Anteil des Aktienrückkaufs falle jedoch etwas geringer aus als gedacht.
Im dritten Quartal sanken die Erträge der Bank im Jahresvergleich jedoch leicht auf 5,9 Milliarden Euro. Weil die Betriebskosten um fast vier Prozent stiegen, schrumpfte der Überschuss um rund fünf Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.
Im deutschen Privatkundengeschäft verdiente die ING hingegen mehr als ein Jahr zuvor. Zwar gingen die Erträge um knapp ein Prozent auf 754 Millionen Euro zurück. Doch unter dem Strich blieben mit 240 Millionen Euro fünf Prozent mehr Gewinn übrig als ein Jahr zuvor./stw/mis/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:56
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|ING Group Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.2025
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.2024
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.2022
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.2022
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2021
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen