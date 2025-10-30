DAX24.116 ±-0,0%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -4,2%Nas23.736 -0,9%Bitcoin93.266 -1,7%Euro1,1582 -0,2%Öl64,38 -0,8%Gold4.007 +1,6%
ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter

30.10.25 13:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
22,18 EUR 1,17 EUR 5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING (ING Group) wird trotz eines Gewinnrückgangs im Sommer optimistischer. So soll die Eigenkapitalrendite jetzt mehr als 12,5 Prozent erreichen, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Zudem erwartet ING-Chef Steven van Rijswijk jetzt Erträge von etwa 22,8 Milliarden Euro und damit etwa 200 Millionen mehr als bislang gedacht.

Zugleich sollen die Kosten am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 12,5 bis 12,7 Milliarden Euro liegen. Unterdessen will das Geldhaus für 1,1 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen und Mitte Januar 2026 weitere 500 Millionen Euro als Sonderdividende an die Anteilseigner auszahlen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: An der Börse in Amsterdam legte die ING-Aktie bis zur Mittagszeit um rund fünf Prozent auf 21,965 Euro zu und war zugleich Spitzenreiter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50.

Branchenexpertin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC zeigte sich von den Quartalszahlen positiv überrascht. Die angehobene Jahresprognose liege jedoch nah an der durchschnittlichen Erwartung am Markt. Die Kapitalauszahlung sei im Gesamtpaket eine positive Überraschung. Der Anteil des Aktienrückkaufs falle jedoch etwas geringer aus als gedacht.

Im dritten Quartal sanken die Erträge der Bank im Jahresvergleich jedoch leicht auf 5,9 Milliarden Euro. Weil die Betriebskosten um fast vier Prozent stiegen, schrumpfte der Überschuss um rund fünf Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Im deutschen Privatkundengeschäft verdiente die ING hingegen mehr als ein Jahr zuvor. Zwar gingen die Erträge um knapp ein Prozent auf 754 Millionen Euro zurück. Doch unter dem Strich blieben mit 240 Millionen Euro fünf Prozent mehr Gewinn übrig als ein Jahr zuvor./stw/mis/jha/

