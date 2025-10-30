Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag in Grün

Allianz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 355,20 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 355,20 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 356,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 356,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.082 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,66 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,43 EUR aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,83 EUR je Aktie aus.

