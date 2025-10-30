DAX24.123 ±0,0%Est505.691 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Profil
Allianz im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag in Grün

30.10.25 16:08 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 355,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
355,50 EUR 1,80 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 355,20 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 356,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 356,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.082 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,66 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,43 EUR aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen