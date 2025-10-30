DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -3,5%Nas23.740 -0,9%Bitcoin93.118 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.001 +1,4%
Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen

30.10.25 18:05 Uhr
Von Joshua Kirby

DOW JONES--Der französische Versicherer Axa hat in den ersten neun Monaten in allen Geschäftsbereichen höhere Prämieneinnahmen verbucht, und sein Wachstumsziel für das laufende Jahr bekräftigt. Die gebuchten Bruttoprämien - ein Maß für die Geschäftstätigkeit im Versicherungsgeschäft - und andere Einnahmen legten im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro zu. Dazu trugen die Schaden- und Unfallversicherung als auch die Lebens- und Krankenversicherung mit Prämienzuwächsen von 4 bzw. 11 Prozent bei.

Im Gesamtjahr 2025 rechnet Axa weiterhin mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns, das dem Ziel eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums von 6 bis 8 Prozent zwischen 2023 und 2026 entspreche.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 13:06 ET (17:06 GMT)

