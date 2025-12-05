DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 -3,4%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 77.039 +0,4%Euro 1,1645 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.197 %
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
AXA Aktie

AXA Aktien-Sparplan
38,81 EUR +0,10 EUR +0,26 %
STU
36,19 CHF +0,14 CHF +0,39 %
BRX
Marktkap. 80,37 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

08:01 Uhr
AXA Buy
AXA S.A.
38,81 EUR 0,10 EUR 0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,72 €		 Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,54 €

Analysen zu AXA S.A.

08:01 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
18.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
11.11.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

finanzen.net Rentables AXA-Investment? EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: McDonald´s, Krones, Vinci, AXA
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: Rolls-Royce, AXA, Münchener Rück, Siemens Energy und RTL Group.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 10 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: Travelers, AXA, Iberdrola, Amazon
EN, AXA Success of the 2025 employee share offering, with a special initiative this year to celebratethe 40th anniversary of the AXA brand
EN, AXA AXA & Insurance Development Forum Announce First Close of Infrastructure Resilience Development Fund
EN, AXA AXA completes the acquisition of a majority stake in Prima
EN, AXA AXA announces Cultural Partnership with the Grand Egyptian Museum
EN, AXA Domestic and sexual violence: AXA launches the Safe Spaces training to support victims
EN, AXA The AXA Foundation for Human Progress and Ashoka launch a strategic partnership for education
EN, AXA The AXA Foundation for Human Progress and Ashoka launch a global partnership for education
EN, AXA AXA honours the memory of its founder Claude Bébéar 
