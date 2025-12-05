AXA Aktie
Marktkap. 80,37 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,72 €
|Abst. Kursziel*:
11,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|08:01
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
