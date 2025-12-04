DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
AXA Aktie

Marktkap. 80,35 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

09:21 Uhr
AXA Overweight
AXA S.A.
38,60 EUR -0,21 EUR -0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,65 €		 Abst. Kursziel*:
16,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,58%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

09:21 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
18.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
11.11.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

