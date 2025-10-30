DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.717 -1,0%Bitcoin93.118 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl65,04 +0,2%Gold4.000 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt kaum bewegt - Treffen zwischen Trump und Xi sowie Bilanzsaison im Blick Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt kaum bewegt - Treffen zwischen Trump und Xi sowie Bilanzsaison im Blick
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Bilanz

AXA-Aktie: Einnahmen deutlich verbessert

30.10.25 18:07 Uhr
AXA-Aktie: Kräftiges Einnahmenplus | finanzen.net

Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
39,17 EUR -0,03 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte AXAam Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten 3,8 Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte deutlich stärker um rund elf Prozent zu.

/jha/he

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AXA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AXA S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AXA S.A.

DatumRatingAnalyst
10.10.2025AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025AXA BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025AXA BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025AXA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.10.2025AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025AXA BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025AXA BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025AXA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.03.2025AXA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2025AXA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2025AXA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.11.2024AXA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2024AXA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.05.2017AXA VerkaufenDZ BANK
02.08.2016AXA UnderperformMacquarie Research
23.01.2015AXA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2015AXA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2014AXA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AXA S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen