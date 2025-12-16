DAX24.168 -0,3%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +2,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.933 +0,6%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,61 -1,2%Gold4.276 -0,7%
Banken fragen 6,175 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

16.12.25 11:39 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim 6-tägigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,159 Milliarden Euro nach 7,984 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 38) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,175 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 17. Dezember valutiert und ist am 23. Dezember fällig.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 05:39 ET (10:39 GMT)