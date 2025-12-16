Konjunkturbelebung?

Die von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen haben sich im Dezember deutlicher als erwartet aufgehellt.

Wie das ZEW mitteilte, stieg der Index der Konjunkturerwartungen auf 45,8 (November: 38,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 39,3 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung fiel auf minus 81,0 (minus 78,7) Punkte. Erwartet worden waren minus 80,0 Punkte.

"Nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation spiegelt das Stimmungsbild gute Chancen für eine Konjunkturbelebung wider", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen. Die expansive Fiskalpolitik werde der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Die Erholung bleibe jedoch fragil. "Der Umgang mit anhaltenden Handelskonflikten, geopolitischen Spannungen sowie ausbleibenden Investitionen dürfte auch 2026 auf der Reformagenda bleiben, so Wambach.

Nennenswert ist die Verbesserung dem ZEW zufolge bei der Automobilbranche, deren Saldo um 7,7 Punkte auf minus 22,0 Punkte steigt. Weitere exportorientierte Branchen wie die Chemie- und Pharmaindustrie , als auch die Metallproduktion verzeichneten ebenfalls Anstiege, die jedoch geringer ausfielen. Trotz fiskalischen Rückenwinds würden diese Branchen weiterhin von einer schwachen Exportdynamik aufgrund hoher Zölle und struktureller Wettbewerbsnachteile belastet.

Die Konjunkturerwartung für den Euroraum steigt auf plus 33,7 (plus 25,0) Punkte und die Lagebeurteilung steigt auf minus 28,5 (minus 29,7) Punkte.

DOW JONES