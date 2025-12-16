DAX24.168 -0,3%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +2,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.933 +0,6%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,61 -1,2%Gold4.276 -0,7%
Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich unerwartet

16.12.25 11:32 Uhr

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im Dezember unerwartet etwas verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 7,3 Punkte auf 45,8 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 38,4 Punkte gerechnet.

"Nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation spiegelt das Stimmungsbild gute Chancen für eine Konjunkturbelebung wider", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die expansive Fiskalpolitik werde der deutschen Wirtschaft

neuen Schwung verleihen. "Die Erholung bleibt jedoch fragil", schreibt Wambach. "Der Umgang mit anhaltenden Handelskonflikten, geopolitischen Spannungen sowie ausbleibenden Investitionen dürfte auch 2026 auf der Reformagenda bleiben."

Ganz trübe bewerten die Befragten weiterhin die aktuelle Lage. Der entsprechende Indikator fiel um 2,3 Punkte auf minus 81,0 Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 80,0 Punkte erwartet./jsl/stk