DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken. Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
350,10 EUR -5,80 EUR -1,63 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 137,43 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

10:31 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
350,10 EUR -5,80 EUR -1,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Für Lebensversicherer in Europa und Großbritannien seien höhere Zinsen insgesamt von Vorteil, da sie den Verkauf von Rentenversicherungen wiederbelebten und gleichzeitig die Kapitalerträge stützen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
431,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
353,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
350,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,11%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
361,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

10:31 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Allianz Underweight Barclays Capital
08.10.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Experten-Einschätzung Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie
finanzen.net Allianz-Aktie: Chartanalyse zeigt GD 38 nach unten gekreuzt
finanzen.net DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Allianz
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag in Grün
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag billiger
finanzen.net Erste Schätzungen: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen
Business Times ‘I take ultimate responsibility’: Lim Boon Heng on failed Allianz-Income union
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Rashmy Chatterjee, buy
EQS Group Allianz Commercial: Cyber insureds gain momentum against attackers, but supply chain challenges remain
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Zacks Are Finance Stocks Lagging Allianz (ALIZY) This Year?
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Zacks Allianz (ALIZY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen