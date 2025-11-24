DAX23.267 +0,8%Est505.525 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.580 -1,1%Euro1,1531 +0,1%Öl62,00 -0,8%Gold4.074 +0,2%
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag gesucht

24.11.25 09:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 363,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
362,10 EUR -2,80 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Allianz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 363,60 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 364,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 364,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.382 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 285,60 EUR am 27.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,95 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 365,29 EUR an.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,54 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 28,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

