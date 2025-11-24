Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 360,50 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 360,50 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 360,30 EUR. Bei 364,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 74.660 Allianz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 5,21 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 285,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 365,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,54 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 42,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.02.2027 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,20 EUR je Aktie.

