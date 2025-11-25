Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 361,90 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 361,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 360,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 362,70 EUR. Bisher wurden heute 56.154 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,08 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,08 Prozent sinken.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,95 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 365,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR erwirtschaftet worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,20 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

