Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag billiger

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 362,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 362,50 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 362,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 362,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.146 Allianz-Aktien.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,91 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 285,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 26,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,95 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 365,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,54 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 42,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,20 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

