DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T thyssenkrupp 750000 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

18.10.25 13:17 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.777,50 USD -11,00 USD -0,39%
News
Baumwolle
0,64 USD 0,01 USD 0,80%
News
Bleipreis
1.936,00 USD -4,00 USD -0,21%
News
Dieselpreis Benzin
1,57 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,20 EUR 0,39 EUR 0,42%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,00 USD 0,07 USD 2,49%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.249,98 USD USD
News
Haferpreis
2,95 USD 0,04 USD 1,29%
News
Heizölpreis
57,59 USD 0,79 USD 1,40%
News
Holzpreis
632,00 USD 4,00 USD 0,64%
News
Kaffeepreis
3,97 USD 0,05 USD 1,19%
News
Kakaopreis
4.128,00 GBP -71,00 GBP -1,69%
News
Kohlepreis
93,20 USD 0,20 USD 0,22%
News
Kupferpreis
10.527,50 USD 32,50 USD 0,31%
News
Lebendrindpreis
2,41 USD -0,03 USD -1,41%
News
Mageres Schwein Preis
0,82 USD USD -0,24%
News
Maispreis
4,23 USD 0,01 USD 0,24%
News
Mastrindpreis
3,72 USD -0,08 USD -2,10%
News
Milchpreis
17,00 USD 0,04 USD 0,24%
News
Naphthapreis (European)
516,14 USD 1,69 USD 0,33%
News
Nickelpreis
14.930,00 USD -45,00 USD -0,30%
News
Ölpreis (Brent)
61,34 USD 0,32 USD 0,52%
News
Ölpreis (WTI)
57,60 USD 0,18 USD 0,31%
News
Orangensaftpreis
1,84 USD -0,06 USD -3,26%
News
Palladiumpreis
1.486,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.439,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
News
Platinpreis
1.616,00 USD USD
News
Rapspreis
461,75 EUR -5,75 EUR -1,23%
News
Reispreis
10,64 USD -0,06 USD -0,56%
News
Silberpreis
51,91 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
281,00 USD 3,70 USD 1,33%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD 0,49%
News
Sojabohnenpreis
10,21 USD 0,09 USD 0,91%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,00 EUR 1,00 EUR 0,53%
News
Zinkpreis
3.080,00 USD -20,00 USD -0,65%
News
Zinnpreis
35.075,00 USD -285,00 USD -0,81%
News
Zuckerpreis
0,16 USD USD -2,02%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 12:38 Uhr tendierte der Preis bei 4.249,98 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 12:38 Uhr werden 51,91 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.616,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 12:38 Uhr bei 1.616,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.486,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.486,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis