Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Rohstoffe aktuell

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 12:38 Uhr tendierte der Preis bei 4.249,98 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 12:38 Uhr werden 51,91 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.616,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 12:38 Uhr bei 1.616,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.486,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.486,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net