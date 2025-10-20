10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stärker erwartet

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag gute Stimmung.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,8 Prozent höher bei 24.031 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:55 Uhr) einen Gewinn von 3,14 Prozent bei 49.077,04 Punkten und erreicht zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite unterdessen um 0,62 Prozent auf 3.863,60 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong legt um 2,31 Prozent auf 25.829,32 Einheiten zu.

Wer­bung Wer­bung

3. Marine-Tochter TKMS von thyssenkrupp vor Börsengang

thyssenkrupp wird heute seine Tochter TKMS (thyssenkrupp Marine Systems) mittels eines Spin-offs an die Börse bringen. Zur Nachricht

4. Lufthansa erwägt massive Kürzungen innerdeutscher Flüge

Lufthansa prüft infolge hoher Steuern und Gebühren eine drastische Kürzung ihres innerdeutschen Flugangebots. Das sagte CEO Carsten Spohr der Zeitung Welt am Sonntag in einem Interview. Zur Nachricht

5. Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

US-Präsident Donald Trump hat Zollvergünstigungen bei in den USA produzierten Autos mit importierten Bauteilen bis zum Jahr 2030 verlängert. Mit der Verlängerung der Vergünstigungen geht Trump auf Sorgen von US-Herstellern wie Ford Motor und General Motors ein. Zur Nachricht

6. BVB kassiert Niederlage gegen Bayern

Harry Kane riss beide Arme nach oben, Joshua Kimmich sprang euphorisiert auf den breiten Rücken des Bayern-Torjägers. Die geschlagenen Dortmunder schlichen dagegen mit hängenden Köpfen vom Rasen - und wurden von den Rängen noch mit Sprechchören verhöhnt. Zur Nachricht

7. Mercedes-Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff rechnet nach dem Formel-1-Deal mit Apple mit einem Schub weit über die US-Grenzen hinaus für die Motorsport-Königsklasse. Zur Nachricht

8. Airbus erhält Großauftrag von IndiGo

Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt. Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächer

Die Ölpreise geben am Montag deutlich nach.

10. Euro etwas fester

Der Euro steht am Montag leicht im Plus.