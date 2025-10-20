DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.237 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Erholung zum Wochenstart: DAX nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten erwartet Erholung zum Wochenstart: DAX nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten erwartet
Aixtron: Ein Signal der Stärke Aixtron: Ein Signal der Stärke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - TKMS-Aktie vor IPO

20.10.25 08:02 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - thyssenkrupps TKMS vor Aktien-IPO | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.831,0 PKT -441,2 PKT -1,82%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.247,1 PKT -641,4 PKT -2,48%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.112,1 PKT 1.529,9 PKT 3,22%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.839,8 PKT -76,5 PKT -1,95%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX stärker erwartet

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag gute Stimmung.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,8 Prozent höher bei 24.031 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

Wer­bung

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:55 Uhr) einen Gewinn von 3,14 Prozent bei 49.077,04 Punkten und erreicht zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite unterdessen um 0,62 Prozent auf 3.863,60 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong legt um 2,31 Prozent auf 25.829,32 Einheiten zu.

Wer­bung

3. Marine-Tochter TKMS von thyssenkrupp vor Börsengang

thyssenkrupp wird heute seine Tochter TKMS (thyssenkrupp Marine Systems) mittels eines Spin-offs an die Börse bringen. Zur Nachricht

4. Lufthansa erwägt massive Kürzungen innerdeutscher Flüge

Lufthansa prüft infolge hoher Steuern und Gebühren eine drastische Kürzung ihres innerdeutschen Flugangebots. Das sagte CEO Carsten Spohr der Zeitung Welt am Sonntag in einem Interview. Zur Nachricht

5. Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

US-Präsident Donald Trump hat Zollvergünstigungen bei in den USA produzierten Autos mit importierten Bauteilen bis zum Jahr 2030 verlängert. Mit der Verlängerung der Vergünstigungen geht Trump auf Sorgen von US-Herstellern wie Ford Motor und General Motors ein. Zur Nachricht

6. BVB kassiert Niederlage gegen Bayern

Harry Kane riss beide Arme nach oben, Joshua Kimmich sprang euphorisiert auf den breiten Rücken des Bayern-Torjägers. Die geschlagenen Dortmunder schlichen dagegen mit hängenden Köpfen vom Rasen - und wurden von den Rängen noch mit Sprechchören verhöhnt. Zur Nachricht

7. Mercedes-Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff rechnet nach dem Formel-1-Deal mit Apple mit einem Schub weit über die US-Grenzen hinaus für die Motorsport-Königsklasse. Zur Nachricht

8. Airbus erhält Großauftrag von IndiGo

Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt. Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächer

Die Ölpreise geben am Montag deutlich nach.

10. Euro etwas fester

Der Euro steht am Montag leicht im Plus.

Bildquellen: S.Borisov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:35dailyDAX: Chartbild wieder neutral
08:35dailyDAX: Chartbild wieder neutral
08:35dailyDAX: Chartbild wieder neutral
08:22Erholung zum Wochenstart: DAX nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten erwartet
08:18Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl wieder über 24.000 Punkte
08:0210 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - TKMS-Aktie vor IPO
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet
07:00DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
mehr