Aktienbewertung

Bernstein Research: BASF-Aktie erhält Outperform

17.10.25 14:13 Uhr
Bernstein Research: BASF-Aktie erhält Outperform | finanzen.net

Bernstein Research hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,54 EUR 0,61 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lack-Sparte Coatings an den US-Finanzinvestor Carlyle von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern mache aus strategischer Sicht deutliche Fortschritte, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Konjunkturzyklus weiterhin ungünstig und die Gewinnentwicklung nach wie vor schwach sei, sehe er ein positives Chance/Risiko-Verhältnis.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:57 Uhr 0,8 Prozent auf 43,53 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 21,76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.219.528 BASF-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,0 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

