Delisting

Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt.

Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.

Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 2,90 Prozent fallen auf 57,00 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 0,70 Prozent an auf 20,10 Euro.

DOW JONES