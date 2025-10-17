Prosus nimmt Lieferando-Mutter Just Eat am 17. November von der Börse - Aktien uneins
Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt.
Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.
Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 2,90 Prozent fallen auf 57,00 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 0,70 Prozent an auf 20,10 Euro.
DOW JONES
