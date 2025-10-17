DAX23.739 -2,2%Est505.566 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,78 -0,4%Gold4.333 +0,2%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Delisting

Prosus nimmt Lieferando-Mutter Just Eat am 17. November von der Börse - Aktien uneins

17.10.25 09:49 Uhr
Prosus übernimmt Just Eat vollständig - Aktienhandel endet Mitte November - Aktien uneinig | finanzen.net

Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt.

Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.

Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 2,90 Prozent fallen auf 57,00 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 0,70 Prozent an auf 20,10 Euro.

DOW JONES

mehr Analysen