US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Telekom, DroneShield im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero

13.11.25 10:54 Uhr
Delivery Hero
19,90 EUR 1,25 EUR 6,70%
Prosus N.V.
63,51 EUR 1,76 EUR 2,85%
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Prosus sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Euronext (Euronext NV) in Amsterdam gewannen sie in der Spitze 3,6 Prozent auf knapp 64 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 3 Prozent. Damit setzten sie sich an die Spitze des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 und lagen auch im Amsterdamer Leitindex AEX auf Platz eins.

Die Aktien dürften unter anderem von der starken Kurserholung bei Delivery Hero profitieren, die in Frankfurt nach Quartalszahlen um 7,5 Prozent zulegten. Prosus ist noch mit 27 Prozent an dem Essenslieferanten beteiligt, will diesen Anteil aber verringern für eine Übernahme von Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom).

Prosus setzt mit Beteiligungen wie Delivery Hero und der chinesischen Tencent stark auf den elektronischen Handel. Laut der Investmentbank JPMorgan machen innerhalb des E-Commerce die Essenslieferdienste die Hälfte des Nettoanlagevermögens von Prosus aus. Die Prosus-Aktie werde aktuell mit einem Abschlag von 28 Prozent zum Gesamtanlagewert ihrer Beteiligungen bewertet, so Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Dieser Discount habe sich zuletzt aber verringert./bek/ag/mis

Analysen zu Prosus N.V.

DatumRatingAnalyst
08:56Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Prosus BuyUBS AG
17.09.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
