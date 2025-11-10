DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Prosus Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

08:56 Uhr
Prosus N.V.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus anlässlich der anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 68,50 auf 69,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der niederländischen Internetholding seien alle Augen auf den Ausblick des jüngst übernommenen Essenslieferdienstes Just Eat gerichtet, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Zudem gehe es um das Potenzial für weitere Zukäufe./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,89 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
63,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

08:56 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
26.09.25 Prosus Buy UBS AG
17.09.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones Prosus nimmt Lieferando-Mutter Just Eat am 17. November von der Börse - Aktien uneins
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones Just Eat-Aktie etwas fester: Prosus hält nun 90,1 Prozent
finanzen.net September 2025: Die Expertenmeinungen zur Prosus-Aktie
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
