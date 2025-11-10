JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus anlässlich der anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 68,50 auf 69,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der niederländischen Internetholding seien alle Augen auf den Ausblick des jüngst übernommenen Essenslieferdienstes Just Eat gerichtet, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Zudem gehe es um das Potenzial für weitere Zukäufe./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com