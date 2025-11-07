WDH/AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

(Wiederholung aus technischen Gründen)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Der Kurs fiel zwischenzeitlich um bis zu 8,5 Prozent auf 18,165 Euro und damit den tiefsten Stand seit August 2024. Am späten Nachmittag lagen die Papiere mit 18,50 Euro und einem Minus von rund sieben Prozent nur leicht über dem Tief. Mit dem Kursverlust lagen sie abgeschlagen am Ende des MDAX.

Wer­bung Wer­bung

Damit weiten die Papiere ihre jüngste Korrektur vor den anstehenden Quartalszahlen aus, die das Unternehmen am Donnerstag kommender Woche veröffentlichen will. Allein in der laufenden Woche sackte der Kurs um rund 16 Prozent ab. Seit seinem Zwischenhoch von fast 30 Euro Mitte September ging es um 38 Prozent nach unten.

Händler führten die Kursverluste zum einen auf eine skeptischere Bewertung von Wachstumsunternehmen zurück. Zum anderen hatte es am Donnerstag einen Bloomberg-Bericht über ein Interesse des US-amerikanischen Fahrdienstleisters und Essenslieferanten Uber an dem türkischen Lieferdienst Getir gegeben. Delivery Hero ist in dem Land mit dem Getir-Konkurrenten Yemeksepeti vertreten.

Der Börsenwert von Delivery Hero ist in diesem Jahr inzwischen um rund ein Drittel auf 5,5 Milliarden Euro gefallen. Zum Vergleich: Anfang 2021, zum Höhepunkt der Corona-Pandemie, hatten die Aktien zeitweise mehr als 145 Euro gekostet. Das Unternehmen war damals fast 30 Milliarden Euro wert. Wegen ihres Höhenflugs während der Pandemie waren die Delivery-Hero-Aktien von August 2020 bis Juni 2022 im Dax notiert.

Wer­bung Wer­bung

Größter Anteilseigner des Unternehmens ist mit rund 27 Prozent die auf Technologieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Prosus, die erst vor wenigen Wochen den Delivery-Hero-Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) für etwas mehr als vier Milliarden Euro übernommen hat. Einige Experten erwarten, dass Prosus auch für Delivery Hero eine Offerte abgibt.

So begründete JPM-Analyst Marcus Diebel seine erst jüngst bestätigte "Overweight"-Einstufung mit einem Kursziel von 34 Euro mit der Hoffnung auf eine Übernahme. Mit einer Besserung der aktuellen Geschäftslage rechnet er dagegen kurzfristig nicht./zb/ajx/stw

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------