DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -1,6%Nas22.800 -1,1%Bitcoin88.855 +1,3%Euro1,1571 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.007 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Canopy Growth-Aktie steigt: Cannabis-Konzern grenzt Verluste deutlich ein Canopy Growth-Aktie steigt: Cannabis-Konzern grenzt Verluste deutlich ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

WDH/AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

07.11.25 20:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
18,04 EUR -1,94 EUR -9,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Just Eat Takeaway.com
20,27 EUR 0,19 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
59,11 EUR -1,84 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.570,0 PKT -164,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

(Wiederholung aus technischen Gründen)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Der Kurs fiel zwischenzeitlich um bis zu 8,5 Prozent auf 18,165 Euro und damit den tiefsten Stand seit August 2024. Am späten Nachmittag lagen die Papiere mit 18,50 Euro und einem Minus von rund sieben Prozent nur leicht über dem Tief. Mit dem Kursverlust lagen sie abgeschlagen am Ende des MDAX.

Wer­bung

Damit weiten die Papiere ihre jüngste Korrektur vor den anstehenden Quartalszahlen aus, die das Unternehmen am Donnerstag kommender Woche veröffentlichen will. Allein in der laufenden Woche sackte der Kurs um rund 16 Prozent ab. Seit seinem Zwischenhoch von fast 30 Euro Mitte September ging es um 38 Prozent nach unten.

Händler führten die Kursverluste zum einen auf eine skeptischere Bewertung von Wachstumsunternehmen zurück. Zum anderen hatte es am Donnerstag einen Bloomberg-Bericht über ein Interesse des US-amerikanischen Fahrdienstleisters und Essenslieferanten Uber an dem türkischen Lieferdienst Getir gegeben. Delivery Hero ist in dem Land mit dem Getir-Konkurrenten Yemeksepeti vertreten.

Der Börsenwert von Delivery Hero ist in diesem Jahr inzwischen um rund ein Drittel auf 5,5 Milliarden Euro gefallen. Zum Vergleich: Anfang 2021, zum Höhepunkt der Corona-Pandemie, hatten die Aktien zeitweise mehr als 145 Euro gekostet. Das Unternehmen war damals fast 30 Milliarden Euro wert. Wegen ihres Höhenflugs während der Pandemie waren die Delivery-Hero-Aktien von August 2020 bis Juni 2022 im Dax notiert.

Wer­bung

Größter Anteilseigner des Unternehmens ist mit rund 27 Prozent die auf Technologieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Prosus, die erst vor wenigen Wochen den Delivery-Hero-Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) für etwas mehr als vier Milliarden Euro übernommen hat. Einige Experten erwarten, dass Prosus auch für Delivery Hero eine Offerte abgibt.

So begründete JPM-Analyst Marcus Diebel seine erst jüngst bestätigte "Overweight"-Einstufung mit einem Kursziel von 34 Euro mit der Hoffnung auf eine Übernahme. Mit einer Besserung der aktuellen Geschäftslage rechnet er dagegen kurzfristig nicht./zb/ajx/stw

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen