Prosus Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

17:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 67,50 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft. Er bezog den jüngsten Aktiensplit der Muttergesellschaft Naspers ein sowie die aktuellen Wechselkursentwicklungen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
68,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
62,11 €		 Abst. Kursziel*:
10,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
62,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,00%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

