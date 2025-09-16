Prosus Aktie
Marktkap. 121,63 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Beteiligungsgesellschaft Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an Delivery Hero an einen strategischen Käufer in den kommenden sechs Monaten für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt oder der Erwerb der Beteiligung durch den Lieferdienst selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
67,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,93 €
|Abst. Kursziel*:
22,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,60%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|11:51
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
