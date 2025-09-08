DAX 23.689 -0,1%ESt50 5.387 +0,0%Top 10 Crypto 16,03 -0,4%Dow 45.920 -0,4%Nas 22.134 +0,4%Bitcoin 98.307 -0,1%Euro 1,1713 -0,2%Öl 67,46 +1,7%Gold 3.643 +0,3%
Prosus Aktie

54,57 EUR +0,14 EUR +0,26 %
STU
54,79 EUR +0,54 EUR +1,00 %
GVIE
Marktkap. 116,95 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

UBS AG

Prosus Buy

18:01 Uhr
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
54,57 EUR 0,14 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Internet-Holding im Vergleich zur Beteiligung Tencent biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,79 €		 Abst. Kursziel*:
29,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

