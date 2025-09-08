Prosus Aktie
Marktkap. 116,95 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Internet-Holding im Vergleich zur Beteiligung Tencent biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,79 €
|Abst. Kursziel*:
29,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|18:01
|Prosus Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.