Danone Aktie
Marktkap. 47,95 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sector Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
74,68 €
|Abst. Kursziel*:
-2,25%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
74,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,56%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|03.09.25
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research