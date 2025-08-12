Prosus Aktie
Marktkap. 111,02 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme von Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde die niederländische Internetholding Prosus nun aus Wettbewerbsgründen ihren Anteil an dem deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero signifikant senken, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Käufer für die Anteile an Delivery Hero kämen möglicherweise strategische Investoren infrage. Delivery Hero verfüge in seinem Portfolio über äußerst wertvolle Vermögenswerte, die vom Markt übersehen würden./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,70 €
|Abst. Kursziel*:
40,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,99%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
