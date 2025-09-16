Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,65 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Elektronikkonzern habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bekräftigt, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen rechneten demnach mit einer Verbesserung im Bereich Industrieautomation im zweiten Halbjahr und bekräftigten ihre Zuversicht hinsichtlich der Margenentwicklung des Gesamtkonzerns. In den längerfristigen Kommentaren des Managements seien die umfassenderen Wachstumschancen hervorgehoben worden, darunter ein anhaltendes zweistelliges Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren./rob/la/nas
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
231,95 €
|Abst. Kursziel*:
7,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
229,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
