Schneider Electric Aktie

229,20 EUR +0,30 EUR +0,13 %
STU
231,95 EUR -1,05 EUR -0,45 %
GVIE
Marktkap. 131,65 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

08:01 Uhr
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric S.A.
229,20 EUR 0,30 EUR 0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Elektronikkonzern habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bekräftigt, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen rechneten demnach mit einer Verbesserung im Bereich Industrieautomation im zweiten Halbjahr und bekräftigten ihre Zuversicht hinsichtlich der Margenentwicklung des Gesamtkonzerns. In den längerfristigen Kommentaren des Managements seien die umfassenderen Wachstumschancen hervorgehoben worden, darunter ein anhaltendes zweistelliges Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
231,95 €		 Abst. Kursziel*:
7,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
229,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:01 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
12.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
02.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

