Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,12 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
72,54 €
|Abst. Kursziel*:
7,53%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
72,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10:51
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10:51
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.