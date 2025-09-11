Inditex Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Der starke Start in die wichtige Herbst-/Wintersaison mit einem Wachstum von 9 Prozent und einer sich im Jahresverlauf stetig bessernden Umsatzentwicklung gebe ihm Zuversicht, dass der Modekonzern wieder an Fahrt gewonnen hat, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesunkene Bewertung in den vergangenen drei Quartalen und realistischere Erwartungen böten Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/edh/tav
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,89 €
|Abst. Kursziel*:
13,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
46,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,72%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
