Apple Aktie
Marktkap. 2,96 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 238,15
|Abst. Kursziel*:
-7,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 237,85
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,50%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 247,36
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG