DAX 23.329 -1,8%ESt50 5.372 -1,3%Top 10 Crypto 16,05 -1,5%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.870 +0,5%Euro 1,1854 -0,1%Öl 68,45 -0,1%Gold 3.675 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Nordex erhält Großauftrag
Top News
DAX stabil nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX stabil nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Novo Nordisk-Aktie: Berenberg stuft hoch - aber senkt Kursziel Novo Nordisk-Aktie: Berenberg stuft hoch - aber senkt Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
200,50 EUR -0,70 EUR -0,35 %
STU
237,85 USD -0,29 USD -0,12 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,96 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

08:41 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
200,50 EUR -0,70 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 238,15		 Abst. Kursziel*:
-7,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 237,85		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,50%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,36

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:41 Apple Neutral UBS AG
16.09.25 Apple Outperform Bernstein Research
15.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Dow Jones Volumen jetzt bekannt Deutsche Bank-Aktie auf Verkaufszetteln: Weiterer Aktienrückkauf gestartet Deutsche Bank-Aktie auf Verkaufszetteln: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.393 Punkte
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag leichter
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + S&P comes off best week since August
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + S&P comes off best week since August
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + S&P comes off best week since August
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + S&P comes off best week since August
PR Newswire NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + S&P comes off best week since August
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen