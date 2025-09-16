DAX 23.377 +0,2%ESt50 5.373 +0,0%Top 10 Crypto 16,14 -1,0%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.019 -0,4%Euro 1,1845 -0,2%Öl 68,20 -0,4%Gold 3.677 -0,4%
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 131,65 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Das Management des Technologiekonzerns habe auf der Veranstaltung den Ausblick bestätigt und rechne im zweiten Halbjahr mit spürbaren Verbesserungen im Industrieautomationsbereich sowie höheren Margen, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im Dezember dürfte das Wachstums- und Margenpotenzial untermauern./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

