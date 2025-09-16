RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

14:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Das Management des Technologiekonzerns habe auf der Veranstaltung den Ausblick bestätigt und rechne im zweiten Halbjahr mit spürbaren Verbesserungen im Industrieautomationsbereich sowie höheren Margen, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im Dezember dürfte das Wachstums- und Margenpotenzial untermauern./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images