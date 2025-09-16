Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,65 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Das Management des Technologiekonzerns habe auf der Veranstaltung den Ausblick bestätigt und rechne im zweiten Halbjahr mit spürbaren Verbesserungen im Industrieautomationsbereich sowie höheren Margen, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im Dezember dürfte das Wachstums- und Margenpotenzial untermauern./gl/tav
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
231,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
229,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
