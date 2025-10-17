DAX23.920 -1,5%Est505.622 -0,5%MSCI World4.286 -0,1%Top 10 Crypto14,34 -3,9%Nas22.581 +0,1%Bitcoin90.804 -1,7%Euro1,1669 -0,2%Öl61,10 +0,1%Gold4.245 -1,9%
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert

17.10.25 15:58 Uhr
NASDAQ-Aktie gewinnt: Apple schnappt sich Formel 1-Rechte in den USA | finanzen.net

Apple steigt nun richtig in die Formel 1 ein.

Nach dem Hollywood-Blockbuster "F1 - The Movie" mit Oscar-Preisträger Brad Pitt sicherte sich der Tech-Gigant die Übertragungsrechte für die USA vom kommenden Jahr an. Der Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre.

Es ist der nächste große Schritt der Formel 1, die Bekanntheit der Rennserie in den Vereinigten Staaten noch weiter zu steigern. Drei Grand Prix gibt es bereits im Saison-Kalender, im kommenden Jahr tritt Cadillac nach Haas als zweiter US-Rennstall an.

So viel zahlt Apple angeblich

Der Apple-Vertrag mit der Formel 1 beinhaltet die Übertragung aller Freien Trainings, der Qualifikationen, der Sprintrennen und der jeweiligen Grand Prix - sprich das volle Programm. Zu sehen sein wird alles auf Apple TV. Zusatzkosten nur für die Formel 1 sollen für Abo-Inhaber zumindest vorerst nicht anfallen. Ausgewählte Rennen und Trainings sollen auch frei empfangbar über die Apple TV App zu sehen sein. Welche das sein werden, dazu gab es noch keine Angaben.

Medienberichten zufolge lässt sich Apple das Engagement 150 Millionen US-Dollar im Jahr kosten, zusammen wären es als eine Dreiviertelmilliarde US-Dollar für den Zeitraum von fünf Jahren. Der bisherige Rechteinhaber ESPN soll pro Jahr 80 Millionen Dollar zahlen.

Formel-1-Chef schwärmt

"Das ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

"Wir haben die gemeinsame Vision, diesen großartigen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen, die wir langfristig begeistern möchten", fügte der Italiener hinzu.

Die schon erwartete Bekanntgabe des Mega-Deals erfolgte nur wenige Stunden vor dem Auftakt-Training zum Großen Preis der USA in Austin. Der Apple-Film "F1", an dem auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton mitgearbeitet hatte, spielte weltweit fast 630 Millionen US-Dollar ein.

Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zwischenzeitlich 0,48 Prozent höher bei 248,64 US-Dollar.

/jmx/DP/stk

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com, Marek Szandurski / Shutterstock.com

