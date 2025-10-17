DAX23.875 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.277 -0,4%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.502 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Einstufung unverändert

Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: RBC senkt Kursziel

17.10.25 16:38 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Kurszielsenkung durch RBC | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,44 EUR 1,28 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv.

Die Mercedes-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent höher bei 53,49 Euro.

/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, Vladi333 / Shutterstock.com

