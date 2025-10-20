Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt

Experten-Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter hat sich das Airbus SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 14:26 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 203,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 1,53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.363 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 34,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2025 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.