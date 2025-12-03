Airbus senkt nach A320-Problemen Ziel für Auslieferungen 2025
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Airbus kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten. Wie der Konzern mitteilte, rechnet er nun wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen in diesem Jahr. Bislang hatte Airbus die Auslieferung von 820 Maschinen angepeilt. Die Finanzziele bestätigte der Flugzeughersteller.
CEO Guillaume Faury hatte am Dienstag angekündigt, die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern. Die Auslieferungszahlen für November seien "eher schwach" gewesen.
Airbus erwartet für 2025 weiterhin ein bereinigte EBIT von rund 7 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Kundenfinanzierungen von rund 4,5 Milliarden Euro.
Die Bestellungen von Flugzeugen für November und die Auslieferungen wird Airbus am 5. Dezember veröffentlichen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 01:33 ET (06:33 GMT)
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|01.12.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.2025
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
