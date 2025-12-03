ProSieben-Aktie: Neue Show mit Joko und Klaas für 2026 angekündigt
ProSieben plant für das kommende Jahr eine neue Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.
Werte in diesem Artikel
Das verkündete ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Details könne er noch nicht nennen. "Ich weiß es selber noch nicht ganz genau. Die Kollegen arbeiten ständig an Ideen, manche sind auch ein bisschen verrückt. Lassen wir uns überraschen." Die beiden würden wie kaum ein anderer Künstler junge und ältere Zuschauer ansprechen.
Die beiden Entertainer gehören seit Jahren zu den wichtigsten Gesichtern des Senders. Produktionen wie "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichen regelmäßig ein großes Publikum; andere Formate wie "Duell um die Welt" laufen nach vielen Jahren aus.
Langfristige Zusammenarbeit
Pabst verwies darauf, dass die von Winterscheidt und Heufer-Umlauf mitgegründete Produktionsfirma Florida Entertainment ein äußerst kreatives Umfeld sei. "Daraus entstehen so viele Ideen, dass wir manchmal aussortieren müssen, welche wir ausprobieren wollen", sagte er. Die zwei TV-Stars hatten ihren Exklusiv-Vertrag mit ProSiebenSat.1 erst im März dieses Jahres um fünf Jahre verlängert.
Joko und Klaas nutzen ihre Formate bei ProSieben seit Jahren auch für gesellschaftliche und politische Themen - etwa zu Seenotrettung, Rechtsextremismus oder Frauenrechten. Sie gelten zudem als wichtige Quotentreiber für den Sender.
/svv/DP/stk
UNTERFÖHRING (dpa-AFX)
Weitere ProSiebenSat.1 Media News
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
