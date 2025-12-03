DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +3,9%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1642 +0,1%Öl62,73 +0,5%Gold4.206 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ifo: Stimmung in der Automobilindustrie eingetrübt

03.12.25 08:04 Uhr

DOW JONES--Nach einem kräftigen Anstieg im Oktober hat der Geschäftsklimaindex der Automobilindustrie im November einen spürbaren Rückgang verzeichnet. Er fiel auf minus 20,0 Punkte, nachdem er im Oktober bei minus 13,4 Punkten gelegen hatte. Dieser Einbruch ist primär auf pessimistischere Geschäftserwartungen zurückzuführen. "Dieses Auf und Ab im Geschäftsklima spiegelt die sehr hohe und zunehmende wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland und global wider", erklärt die Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Wer­bung

Die Unternehmen der deutschen Autoindustrie bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage im November leicht besser als im Vormonat, wenngleich sie weiterhin negativ ist. Der Indikator verbesserte sich auf minus 17,0 Punkte nach minus 21,7 Punkten im Oktober. Ihre Geschäftserwartungen korrigierten die Firmen im November stark nach unten auf minus 23,0 Punkte nach minus 4,6 Punkten im Oktober. Damit wurde der positive Ausblick aus dem Vormonat wieder vollständig revidiert.

Ihren Auftragsbestand schätzten die Unternehmen im November etwas positiver ein als noch im Oktober. So zeigten sich die Auftragseingänge laut offiziellen Daten bis September stabilisiert; die Bestellungen aus dem Euroraum nahmen zwischen Januar und September sogar deutlich zu. Für die kommenden Monate erwarten die Unternehmen jedoch keine weiteren Wachstumsimpulse aus dem Auslandsgeschäft. Die Exporterwartungen sanken im November auf minus 8,7 Punkte, nachdem sie im Oktober noch bei plus 15,7 Punkten lagen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 02:05 ET (07:05 GMT)