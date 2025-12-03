DAX23.806 +0,4%Est505.720 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,12 +1,2%Gold4.201 -0,1%
MÄRKTE ASIEN/Tokio fest - Hongkong nach Konjunkturdaten schwach

03.12.25 09:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
113,46 EUR 5,60 EUR 5,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
10,45 EUR 0,58 EUR 5,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
91,50 EUR 2,85 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einer positiven Vorgabe der Wall Street haben sich die Börsen in Asien am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Dort, wo es nach oben ging, stützen Kursgewinne in den Sektoren Industrie und Technologie. In Tokio stieg der Kurs der Technologie-Beteiligungsfirma Softbank um 6,4 Prozent, die Halbleiteraktie Advantest verteuerte sich um 5,3 Prozent, für Renesas ging es um 6,6 Prozent nach oben. Der Leitindex Nikkei-225 legte um 1,1 Prozent zu auf 49.867 Punkte, konnte damit Niveaus von über 50.000 Punkten im Handelsverlauf nicht halten.

Der koreanischen Kospi zog um 1,2 Prozent an, gestützt auch von einem nach leicht nach oben revidierten BIP im dritten Quartal.

In Hongkong ging es dagegen um 1,2 Prozent nach unten, in Shanghai um 0,5 Prozent. Hier belastete der neueste Einkaufsmanagerindex von Ratingdog (vormals Caixin) für den Servicesektor. Er schwächte sich auf 52,1 nach 52,6 Punkten ab. Damit bestätigt eer den Trend des staatlichen Index, der im November sogar unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen ist.

In Australien wurde der Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent beendet. Hier wurde wieder verstärkte Zinssenkungsfantasie gespielt, nachdem das australische BIP im dritten Quartal die Erwartungen verfehlte.

Im Fokus steht auch für die Akteure an den asiatischen Börsen und in Australien eine Flut von Wirtschaftsdaten aus den USA. Mit Spannung wird vor allem auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor geblickt. Allerdings wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 10. Dezember bei 90 Prozent gesehen, so dass neue Daten wie der ISM-Index schon sehr stark positiv überraschen müssten, um hier noch etwas zu ändern.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.595,20 +0,2% +5,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.864,68 +1,1% +23,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.036,30 +1,0% +68,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.878,00 -0,5% +16,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.769,39 -1,2% +29,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:49 % YTD

EUR/USD 1,1641 0,1 1,1624 1,1612 +12,1%

EUR/JPY 181,19 -0,0 181,20 180,84 +10,8%

EUR/GBP 0,8792 -0,1 0,8801 0,8789 +6,2%

GBP/USD 1,3240 0,2 1,3209 1,3211 +5,6%

USD/JPY 155,65 -0,1 155,88 155,74 -1,2%

USD/KRW 1.467,89 -0,0 1.468,46 1.468,16 -0,3%

USD/CNY 7,0756 0,1 7,0680 7,0670 -1,9%

USD/CNH 7,0605 -0,1 7,0668 7,0669 -3,6%

USD/HKD 7,7833 -0,0 7,7859 7,7889 +0,3%

AUD/USD 0,6578 0,2 0,6567 0,6557 +5,8%

NZD/USD 0,5745 0,2 0,5736 0,5731 +2,4%

BTC/USD 93.005,50 1,1 91.982,90 87.018,80 -8,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,89 58,64 +0,4% +0,25 -17,4%

Brent/ICE 62,71 62,45 +0,4% +0,26 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.205,60 4.205,88 -0,0% -0,28 +61,3%

Silber 57,97 58,4665 -0,9% -0,50 +100,8%

Platin 1.418,82 1.414,11 +0,3% +4,71 +63,3%

Kupfer 5,17 5,16 +0,1% +0,01 +25,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 03:17 ET (08:17 GMT)

