10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vor freundlichem Handelsauftakt

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,20 Prozent fester auf 23.755,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Tendenz

In Tokio zieht der Nikkei 225 zeitweise um 1,14 Prozent an auf 49.864,68 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite gibt um 0,52 Prozent nach auf 3.877,42 Zähler.

Daneben büßt der Hang Seng in Hongkong um 1,31 Prozent ein auf 25.751,95 Einheiten.

3. CrowdStrike-Aktie nach Gewinnsprung dennoch tiefer - Umsatz höher als erwartet

Als einer der Nachzügler der Berichtssaison hat am Dienstagabend CrowdStrike seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im dritten Quartal.Zur Nachricht

4. HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang

Die Aktionäre des Modekonzerns HUGO BOSS brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld - zumindest für das Jahr 2026. Zur Nachricht

5. SAP-Konkurrent & Co: US-Techkonzerne warten mit Bilanzen auf

Nach US-Börsenschluss legen Snowflake, Salesforce und C3.ai ihre Bücher für das abgelaufene Quartal offen. Was Analysten erwarten

6. Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane

Die Aktien von Merck KGaA haben am Dienstagabend nach dem Ende des XETRA-Hauptgeschäfts Anlauf auf eine Charthürde genommen. Zur Nachricht

7. Airbus-Aktie: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Zur Nachricht

8. Boeing-Aktie stabil: Rätsel um Flug MH370 - Suche wird Ende Dezember fortgesetzt

Die Suche nach dem Wrack des vor elfeinhalb Jahren verschollenen Fluges MH370 der Malaysia Airlines wird noch in diesem Jahr fortgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Mittwoch leicht zugelegt und sich damit etwas stabilisiert. Am Vortag waren sie nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone gedreht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg am Mittwochmorgen um 12 Cent auf 62,57 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 58,80 Dollar, das waren 16 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro etwas höher

Der Euro ist am Mittwoch im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1614 Dollar festgesetzt.