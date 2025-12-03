DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 +3,9%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1643 +0,1%Öl62,72 +0,5%Gold4.204 ±-0,0%
DAX aktuell

Erholung dürfte sich fortsetzen: DAX mit kleinem Plus erwartet

03.12.25 08:21 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX fester erwartet | finanzen.net

Nachdem die DAX-Anleger am Dienstag erst einmal durchatmeten, dürfte sich die positive Tendenz zur Wochenmitte fortsetzen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.710,9 PKT 121,4 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst wieder sein Vortageshoch knapp unter 23.800 Punkten ansteuern.
Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der DAX die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem Dax. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

