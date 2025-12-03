DAX aktuell

Nachdem die DAX-Anleger am Dienstag erst einmal durchatmeten, dürfte sich die positive Tendenz zur Wochenmitte fortsetzen.

Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst wieder sein Vortageshoch knapp unter 23.800 Punkten ansteuern.

Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der DAX die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

Wer­bung Wer­bung

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem Dax. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires