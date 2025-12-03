Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,1 (Oktober: 52,6) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im November auf 49,5 (Vormonat: 50,1) Punkte gesunken.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +40.000 Stellen

zuvor: +42.000 Stellen

14:30 Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,3%

zuvor: 77,4%

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 55,0

zuvor: 54,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 52,5 Punkte

zuvor: 52,4 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.851,75 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.650,50 +0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.595,20 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 49.919,71 +1,2%

Hang-Seng (Hongk.) 25.742,61 -1,4%

Shanghai-Comp. 3.870,95 -0,7%

Kospi (Seoul) 4.036,30 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Insbesondere dort, wo die Indizes zulegen wie in Tokio und Seoul, stützen Kursgewinne in den Sektoren Industrie und Technologie. In Seoul stützt auch ein leicht nach oben revidiertes BIP im dritten Quartal. In Japan steigt der Kurs der Technologie-Beteiligungsfirma Softbank um 8 Prozent, die Halbleiteraktie Advantest verteuert sich um 6,6 Prozent. An den chineischen Börsen geht es etwas nach unten. Hier belastet laut Marktbeobachtern der neueste Einkaufsmanagerindex von Ratingdog (vormals Caixin) für den Servicesektor. Er schwächte leicht ab, allerdings weiter im Expansionsbereich. In Australien wurde der Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent bereits beendet. Hier dürfte wieder leichte Zinssenkungsfantasie eingekehrt sein und gestützt haben, nachdem das australische BIP im dritten Quartal die Erwartungen verfehlte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.474,46 +0,4% 185,13 +12,2%

S&P-500 6.829,37 +0,2% 16,74 +16,4%

NASDAQ Comp 23.413,67 +0,6% 137,75 +20,5%

NASDAQ 100 25.555,86 +0,8% 213,01 +20,6%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,l8 Mrd

Gewinner 1.257 985

Verlierer 1.517 1.800

Unverändert 79 64

Fester - Auch wenn der Start in den Dezember im Minus begonnen habe, sei der Schlussmonat historisch betrachtet ein positiver für Aktien, hieß es im Handel zur Gegenbewegung nach den Verlusten am Montag. Dazu stütze die weiter verfestigte Zinssenkungsspekulation nach dem schwachen ISM-Index vom Vortag. Halbleiteraktien führten die Gewinne im Technologiesektor an, wo Intel (+8,7%) und NXP Semiconductor (+8%) deutlich zulegten. Boeing schossen um 10,1 Prozent nach oben, nachdem der Finanzvorstand mit weiteren Details über die allmähliche Erholung des Luft- und Raumfahrtkonzerns für eine positive Botschaft gesorgt hatte. Nach einem Bericht über einen Fahrt aufnehmenden Bieterkampf stiegen Warner Bros. Discovery um 2,8 Prozent. Netflix habe sein Gebot verbessert, Paramount Skydance und Comcast hätten ebenfalls neue Offerten vorgelegt, so das Wall Street. Synopsys zogen um 2,5 Prozent an, nachdem sich Nvidia an dem Unternehmen beteiligt hatte.

USA - ANLEIHEN

Nach dem deutlicheren Anstieg am Montag kamen die Renditen wieder leicht zurück, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,09 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:49 % YTD

EUR/USD 1,1644 0,2 1,1624 1,1612 +12,1%

EUR/JPY 181,13 -0,0 181,20 180,84 +10,8%

EUR/GBP 0,8796 -0,1 0,8801 0,8789 +6,2%

GBP/USD 1,3238 0,2 1,3209 1,3211 +5,6%

USD/JPY 155,56 -0,2 155,88 155,74 -1,2%

USD/KRW 1.468,40 -0,0 1.468,46 1.468,16 -0,3%

USD/CNY 7,0690 0,0 7,0680 7,0670 -1,9%

USD/CNH 7,0585 -0,1 7,0668 7,0669 -3,6%

USD/HKD 7,7820 -0,0 7,7859 7,7889 +0,3%

AUD/USD 0,6582 0,2 0,6567 0,6557 +5,8%

NZD/USD 0,5749 0,2 0,5736 0,5731 +2,4%

BTC/USD 93.677,20 1,8 91.982,90 87.018,80 -8,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte bei kleinen Schwankungen seitwärts. Der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach, der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1624 Dollar. Der Bitcoin holte seine Vortagesverluste fast vollständig wieder auf. Die Kryptowährung erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 91.021 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.207,55 4.205,88 +0,0% +1,67 +61,3%

Silber 58,08 58,4665 -0,7% -0,39 +100,8%

Platin 1.419,20 1.414,11 +0,4% +5,09 +63,3%

Kupfer 5,17 5,16 +0,1% +0,01 +25,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Goldpreis ging es um 0,5 Prozent auf 4.210 Dollar nach unten. Beim Gold und auch beim Silber sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Höchstständen. Silber hatte im Verlauf ein neues Rekordhoch markiert.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,73 58,64 +0,2% +0,09 -17,4%

Brent/ICE 62,51 62,45 +0,1% +0,06 -15,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise für Brent und WTI reduzierten sich im US-Handel um bis zu 1,2 Prozent. Der Markt hänge an den Entwicklungen um ein Kriegsende in der Ukraine, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische BIP ist im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten mit 0,7 bzw. 2,2 Prozent etwas mehr erwartet.

SÜDKOREA - Konjunktur

Das südkoreanische BIP ist im dritten Quartal revidiert um 1,8 Prozent gegenüber Vorjahr gewachsen, zunächst war ein Plus von 1,7 Prozent gemeldet worden.

HSBC

hat Brendan Nelson als Group Chair ernannt und damit die einjährige Suche nach einer der wichtigsten Positionen in der Finanzbranche abgeschlossen. Nelson ist seit September 2023 Mitglied im Board der Bank, seit 1. Oktober 2025 war er bereits interimistisch Group Chair. Sein Vorgänger Mark Tucker war am 30. September als Chef des Boards zurückgetreten.

MARVELL TECHNOLOGY / CELESTIAL

Marvell Technology verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im KI-Bereich in den USA durch die Übernahme von Celestial AI für etwa 3,25 Milliarden Dollar in bar und Aktien. Marvell will damit sein Geschäft in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud-Datenzentren ausbauen. Marvell meldete gleichzeitig eine Rückkehr in die Gewinnzone mit einem Nettogewinn von 1,9 Milliarden Dollar im dritten Geschäftsquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 76 Cent 2 Cent über dem Factset-Analystenkonsens. Der Umsatz stieg wie erwartet um 37 Prozent auf 2,07 Milliarden Dollar.

NIKE

baut im Rahmen seines umfassenden Turnaround-Plans seine oberste Führungsebene um und schafft die neue Rolle des Chief Operating Officer. Dazu werden die Leiter seiner vier geografischen Regionen in das Senior Leadership Team berufen. Mit den Änderungen streicht Nike die Rollen des Chief Technology Officer und des Chief Commercial Officer und stellt den Vertrieb und das Direktkundengeschäft unter die Leitung des Finanzchefs.

