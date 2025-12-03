DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 +3,9%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1643 +0,1%Öl62,72 +0,5%Gold4.204 ±-0,0%
Diverse Probleme

Airbus-Aktie fällt: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert

03.12.25 08:11 Uhr
Airbus-Aktie mit Abgaben: Reduziertes Auslieferungsziel 2025 - Finanzziele bleiben stabil | finanzen.net

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187,86 EUR -3,86 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus nur 766 Maschinen an die Kunden. Wie viele Jets der Hersteller im November ausgeliefert hat, will er an diesem Freitag mitteilen.

Für die Airbus-Papiere geht es am Morgen in Frankfurt zeitweise um 1,84 Prozent nach unten auf 188,00 Euro.

/stw/jha/

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
02.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
01.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
01.12.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
