ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern bleibt auch Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson in ihrem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend. Bei den Heidelbergern gebe es einige Hebel für Gewinnpotenzial, die die Neubewertungsstory weiterschreiben dürften. Das insgesamt größte Kurspotenzial sieht sie allerdings bei Saint Gobain./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET
Alle: Alle Empfehlungen